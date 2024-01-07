Чудотворный образ Николая II доставили в Барнаул

Икона пробудет в храме до 8 января.

Источник фото: Храм Иоанна Богослова

В барнаульский храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25А) для поклонения верующих доставили чудотворную икону императора-мученика Николая II, также именуемую Надымской. Особую значимость святыне придаёт присутствие частиц мощей великомученика Пантелеимона Целителя и святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля — в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года святыня начала мироточить. Образ государя в императорской короне и мантии на золоченом и серебряном фоне, в окружении образов святых написан в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению архимандрита Германа для крестного хода от русской Голгофы до Голгофы Господней в Иерусалиме.

Сообщается , что образ пробудет в храме до 8 января включительно. Божественную литургию совершают ежедневно с 8:30, а каждые два часа – молебен.

Взято отсюда.

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