реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ЦИК озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ЦИК озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ

Победил Владимир Путин — он набрал 87,28% голосов

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России. Как сообщает телеканал “360” , она заявила, что победил Владимир Путин – он набрал 87,28% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков (“Новые люди”) с 3,85%. На четвертом месте – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Напомним, что явка достигла 74,22% – это совсем немного уступает самым массовым президентским выборам в российской истории – 12 июня 1991 года (74,66%). Для Путина этот результат голосов за его кандидатуру на президентских выборах стал рекордным.

Фото: amic.ru

Взято отсюда.

новости горного алтая , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу погрязнуть в печали»

Жена больного деменцией Уиллиса решила отпраздновать годовщину свадьбы: «Могу…

Жена актера Брюса Уиллиса заявила, что решила отпраздновать годовщину их…

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Депутат Чаплин: сэкономить на электричестве на даче поможет специальный тариф

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях…

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд рублей

Чистый убыток бывшего российского автозавода Nissan составил 13,7 млрд…

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург»,…

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

МОК: мы принимаем все меры для безопасности Томаса Баха

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp