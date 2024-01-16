Дан старт новому сезону проекта «Цифровой ликбез»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется уже второй учебный год, в году несколько сезонов, каждый из которых организован с одним из партнеров. В четвертом сезоне этого учебного года партнером проекта стал Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Эксперты Фонда подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети Интернет, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

«Мобильные гаджеты и планшеты есть практически у каждого школьника, а интернет стал привычным инструментом для поиска информации, поэтому особенно важно научить разбираться в этом потоке контента самых юных пользователей. Здорово, что сегодня бизнес лидирует в работе по повышению уровня киберграмотности граждан. Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в новом сезоне «Цифрового ликбеза» расскажет о таких темах, как «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум». Уверен, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов, обезопасив тем самым себя и близких, стать увереннее в сети», – отметил Сергей Плуготаренко , генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни в любом возрасте. Ежедневно дети используют интернет и сталкиваются с большим количеством информации на различных площадках, не все из которых могут быть безопасны и не все, что можно узнать на этих сайтах, является истиной. Наши материалы 2 в проекте «Цифровой ликбез» учат школьников и их родителей, как правильно вести себя в цифровой среде, что не всей информации можно доверять и что к любым данным в сети надо относиться с осторожностью. Мы очень рады принимать участие в этом проекте и просвещать людей о таких важных вещах, благодаря которым дети будут грамотно вести себя в сети интернет», – говорит Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» – представлены на сайте проекта.

Взято отсюда.

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