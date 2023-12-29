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Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

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Площадь Сахарова усыпана людьми, все идут семьями

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Главный новогодний городок открыли сегодня в Барнауле. Праздник начался в 17 часов. Толпы людей стройными рядами идут в сторону арок металлодетектора. Все хотят скорее найти самое выгодное место у елки. Ведь ее огни торжественно зажгут во время праздника. На новогоднем торжестве побывал и корреспондент NGS22.RU.

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Покататься в упряжке с оленями приглашают не только малышей, но и взрослых. Вот семья из трех человек весело запрыгивает в упряжку, ребенок лет пяти рассказывает маме, что не видела еще такого милого оленя. В конце поездки девочка быстро выпрыгивает из упряжки и еще долго гладит оленя по его серой шерсти.

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Пока елку еще не зажгли, все взгляды зрителей прикованы к сцене. Там показывают театрализованное представление «Царевна Лебедь». По сюжету главный герой сказки — Иван, он айтишник и давно уже не верит в чудеса. Однако встреча с Царевной Лебедью переворачивает его представления о мире. Лебедь помогает ему найти путь к Деду Морозу, а с ним и веру в чудеса.

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Все зрители с интересом наблюдали за метаморфозами главного героя. Он также спел зимнюю песню «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Барнаульцы подхватили слова песни, и далее композицию пели уже все хором. Новогоднее настроение поднимали танцы алтайских коллективов. Весь спектакль они сопровождали своими выступлениями. Ребята танцевали в русских народных костюмах, а также в нарядах в цветах триколора. В конце сказки Иван находит Деда Мороза и радуется тому, что теперь знает, что волшебство существует. Спектакль собрал искренние аплодисменты барнаульцев.

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Помимо этого сердца людей покорило огненное шоу. Несколько артистов крутили горящие шары на веревках и пускали огонь изо рта. Зрителям в первых рядах пришлось отходить назад, чтобы не сгореть от такого зрелища.

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

Дед Мороз, Царевна Лебедь и огоньки на елке. Фоторепортаж с открытия главного новогоднего городка Барнаула

В 18 часов на площади Сахарова зажглась елка. Как только Дед Мороз начал произносить свои заветные слова «Раз, два, три, елочка, гори!», барнаульцы тут же начали доставать телефоны, чтобы первыми запечатлеть новогоднюю елочку. Для полного счастья зрителям не хватало, казалось, только фейерверка. Напомним, что NGS22.RU уже писал, что в этом году в Барнауле отменили новогодний салют.

Взято Источник
30.12.2023

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