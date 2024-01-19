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Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула, пресекла алтайская полиция

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Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула, пресекла алтайская полиция

По версии полиции, сообщники выдавали себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса. Руководитель преступной группы четырежды судимый 32-летний барнаулец совместно с 41-летним подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон. После этого 31-летний уроженец Новоалтайска приезжал к доверившимся пожилым гражданам, замерял сетевое напряжение и информировал о якобы проблемах в проводке либо в ходе осмотра незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов. Далее аферист сообщал о необходимости замены выключателей и розеток, предлагая купить их у него или же убеждал в проведении ремонта пластиковых окон, который также обходился потерпевшим весьма недёшево. При этом в случае отказа приобрести электроприборы злоумышленник угрожал пенсионерам составлением административного материала.

Предварительно установлено, что жертвами сообщников стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, а общая сумма причинённого им ущерба составила около 1 млн рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела.

Взято отсюда.

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