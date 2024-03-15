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«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

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Психолог Алтайского краевого онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции, обостренное чувство долга, стресс и гормоны могут стать причиной онкологии. Какие неожиданные факторы влияют на развитие рака — в материале Altapress.ru.

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

Стресс. Депрессия.

Они не ставят себя на первое место

«Это люди с обостренным чувством долга, склонные к самопожертвованию. Они предпочитают подавлять свои негативные эмоции (гнев, раздражение, сопротивление), делают вид, что всем довольны, стремятся угодить другим. Это человек, в картине мира которого жить для себя считается неприемлемым. И только тяжелая болезнь «разрешает» поставить свою жизнь и свое здоровье — наконец-то! — на первое место».

Такой психологический портрет «раковой личности» описала психолог Алтайского краевого онкологического диспансера Алла Лобанова на просветительской лекции в Алтайской академии гостеприимства.

С точки зрения физиологии

Подавление эмоций — не единственный фактор, который делает человека подверженным раку. Ранее в интервью Altapress.ru Алла Лобанова рассказала, как стресс влияет на возникновение онкологии.

«Стрессы нужны для развития человека. Без них мы бы еще за мамонтами гонялись, — рассказала психолог. — Но они должны быть кратковременными — есть всплеск, потом все возвращается в равновесие, но опыт получен.

Однако бывает, что человек “застревает” в стрессе надолго. Организм в это время активно выделяет гормон адреналин, который запускает симпатическую нервную систему, а она в свою очередь ускоряет работу всех органов: сон нарушается, давление повышается, сердечнососудистая система и желудочно-кишечный тракт сбоят и прочее».

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

Стресс, тревога, одиночество.

Когда организм долго пребывает в состоянии стресса, мозг начинает реагировать. И вместо эмоционального напряжения возникает другая проблема — риск онкологии.

«В какой-то момент мозг очухивается – “хозяина” надо спасать – и дает команду надпочечникам производить гормон кортизол, который все процессы начинает тормозить. В русло торможения попадает и иммунная система, которая в ежедневном режиме уничтожает миллионы раковых клеток, образующихся у нас в организме. Соответственно, они начинают бесконтрольно делиться. Если иммунитет недостаточно силен сам по себе или снижен по каким-то причинам именно в этот период, мы вполне можем получить раковую опухоль», — объяснила Алла Лобанова.

Также в ходе лекции психолог отметила: рак никогда не возникает внезапно. И не обязательно в старости, пусть и чаще всего он диагностируется после 60 лет. Под влиянием различных негативных факторов в здоровых клетках годами накапливаются «поломки», которые могут однажды запустить злокачественный процесс. «Вот почему заботиться о своем здоровье нужно смолоду», — предупредила специалист.

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Взято отсюда
16.03.2024

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