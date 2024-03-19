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Дело об отравлении шаурмой 28 жителей Бийска направлено в суд

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Дело об отравлении шаурмой 28 жителей Бийска направлено в суд

Обвиняемому может грозить до 2 лет лишения свободы.

Источник фото: Катунь 24

Массовое отравление произошло в сентябре 2022 года. 28 человек съели шаурму и соусы к ней в местном кафе быстрого питания, а затем почувствовали ухудшение самочувствия. В дальнейшем они прошли лечение от сальмонеллеза.

Следствие выяснило, что обвиняемый, 29-летний местный житель, организовал в арендованном помещении точку общепита, принимая непосредственное участие в приготовлении готовой продукции. Однако у него не было необходимого допуска и личной санитарной медицинской книжки. Антисанитарные условия и нарушения при хранении сырой продукции привели к болезни граждан.

Сегодня прокуратура Бийска утвердила обвинительное заключение. Бийчанин обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено прокурором в суд. Обвиняемому может грозить до 2 лет лишения свободы.

Взято отсюда.

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