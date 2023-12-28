День 672-й. Самое важное к утру 28 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

США направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн, включающий боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен . Он отметил, что это последний пакет помощи для Украины в 2023 году, передает Reuters.

. Он отметил, что это последний пакет помощи для Украины в 2023 году, передает Reuters. Американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Джо Байден постепенно меняет стратегию помощи Киеву. Если раньше основной целью заявлялась безоговорочная военная победа Украины, то теперь Белый дом допускает перемирие с территориальными потерями. По словам источников, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирования «сильной руки» в случае переговоров с Москвой.

постепенно меняет стратегию помощи Киеву. Если раньше основной целью заявлялась безоговорочная военная победа Украины, то теперь Белый дом допускает перемирие с территориальными потерями. По словам источников, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирования «сильной руки» в случае переговоров с Москвой. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в бюджете страны не предусмотрены средства на дополнительную мобилизацию. Ведомство, по его словам, ожидает конкретных предложений от Минобороны и Генштаба ВСУ по возмещению расходов на финансирование военных нужд.

Мобилизация. Армия.

Одной строкой

Доллар — 91,65 рублей. Евро — 101,82 рублей.

Спикер военно-воздушных сил ВСУ отрицает использование Украиной F-16.

Балицкий считает, что спецоперация на Украине закончится весной-летом 2024 года.

Глава ДНР Пушилин допустил восстановление Марьинки.

Министр экономики Украины допустила приостановку выплат пенсий без помощи ЕС.

Песков: деньги европейских стран не изменят ход событий в конфликте с Украиной.

FT: Евросоюз разработал план по выделению Украине €20 млрд без согласия Венгрии.

Шойгу: главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ выполнена.

Чемезов рассказал про новый дрон «Суперкам» и повышение огневой мощи «Арматы»

Взято отсюда

28.12.2023