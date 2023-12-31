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День 675-й. Самое важное к утру 31 декабря

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 675-й. Самое важное к утру 31 декабря

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 21, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали 111 горожан. Гладков пишет, что ранения разной степени тяжести получили 110 человек, в том числе 17 детей. В тяжелом состоянии находятся 30 человек.

В офисе генсека ООН назвали неприемлемым нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На заседании постпред России Василий Небензя назвал удар по Белгороду «преднамеренным актом терроризма».

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по поручению главы государства прибыл в Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По факту атаки на Белгород Следственный комитет завел уголовное дело по ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

День 675-й. Самое важное к утру 31 декабря

Следственный комитет.

Одной строкой

Ослабление рубля в 2023 году стало рекордным за девять лет — доллар укрепился на 30%.

В ЕК назвали членство Киева в Евросоюзе вопросом лет, а не десятилетий.

Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к «умиротворению» всей Южной Кореи.

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Глава Магадана Юрий Гришан отменил новогодние мероприятия в городе из-за обстрела Белгорода со стороны Украины.

Сербские власти будут выстраивать самостоятельную политику — продолжать путь в Евросоюзу с сохранением хороших отношений с Китаем и Россией.

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Взято отсюда
31.12.2023

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Горячие блюда
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