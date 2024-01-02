День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

Одной из самых освещаемых в российских СМИ тем, связанных с проведением военной операции, стал массированный ракетный обстрел Белгорода 30 декабря, гибель людей и разрушения. Но не только это – рассказываем главное к утру 2 января.

Главные новости. Хроника.

Белгород

Белгородские власти выплатят родственникам погибших при ракетном обстреле Белгорода по 3 млн рублей. Пострадавшие, получившие средний и тяжкий вред здоровью, получат по 500 тыс. рублей, формируются списки по выплатам, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков во «ВКонтакте».

1 января в больнице Белгорода умерла четырехлетняя девочка, получившая при обстреле тяжелые ранения. Перевозить ее в Москву было нельзя из-за тяжелого состояния. По последним данным, при ударе по городу 30 декабря погибли 25 человек, 25 человек были доставлены в Москву для лечения.

Обстрелам подвергались и другие населенные пункты Белгородской области – поселок Красное, село Богун Городок. Повреждены здания и объекты инфраструктуры.

В результате обстрела центра Белгорода получили повреждения больше 457 квартир в 60 многоэтажных домах и 12 частных домов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела в Белгороде

Страна

Президент РФ Владимир Путин заявил: «Украина нам не враг, а вот те, кто хочет добиться стратегического поражения, они враги».

Он так прокомментировал обстрел Белгорода: «То, что произошло в Белгороде — это теракт».

1 января Владимир Путин провел встречу с участниками СВО в военном госпитале им. А. А. Вишневского в Москве, где сообщил, что промышленность страны кратно наращивает выпуск вооружений.

В России с 1 января вступил в силу закон, согласно которому верхняя граница возраста для призыва на срочную службу увеличена с 27 до 30 лет. Нижняя граница — 18 лет.

Призывники.

Мир

Правительство Норвегии в качестве исключения разрешило компаниям страны напрямую продавать оружия и оборонную продукцию Украине. Разрешение действует с 1 января 2024 года.

Великобритания и страны континентальной Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевским властям вне зависимости от позиции США. Об этом сообщила газета The Times.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что главной целью вооруженных сил Украины в 2024 году станет изоляция Крыма.

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Взято отсюда

02.01.2024