День 729-й. Самое важное к утру 23 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.

Главные новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу для работников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд анонсировала введение «разрушительных» санкций США против России. По данным американского Минфина, новые ограничения затронут «более 500 целей». Объявить их планируется сегодня, 23 февраля.

Роскомнадзор сообщил, что в этом году произошел инцидент, повлекший утечку 500 млн записей россиян в интернет. Подробности неизвестны. Всего с начала года в сеть утекли 510 млн записей о гражданах РФ.

Мобилизация. Армия.

Одной строкой

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне согласовал новый транш помощи Украине на $880 млн;

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Тот пообещал приехать на саммит БРИКС в РФ в октябре;

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными. Он выразил им соболезнования в связи со смертью Алексея Навального.

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Взято отсюда

23.02.2024