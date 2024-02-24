День 730-й. Самое важное к утру 24 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
- Новый санкционный пакет Евросоюза оказался без крупных имен. Американские санкции более серьезны. Впервые США ввели санкции по новому основанию — за прямую или косвенную связь с ВПК, что создает угрозу для иностранных банков.
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров. Компания попала в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам.
- Под санкции попала компания «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», завод — производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и ФГУП «НАМИ» — разработчика автомобилей.
Лимузин президента РФ Владимира Путина.
Одной строкой
Лондон передаст Украине подлежащие утилизации автомобили.
Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций.
Bloomberg сообщил о блокировке Венгрией заявления ЕС по Украине.
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Взято отсюда
24.02.2024