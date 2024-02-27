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День 733-й. Самое важное к утру 27 февраля

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 733-й. Самое важное к утру 27 февраля

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Постпредство РФ при ООН заявило, что Израиль и Украина ведут битву против человечества. Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что еврейское государство пытается представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами.

  • Мадуро заявил, что США вызвали вооруженный конфликт на Украине. Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в том, что они отказываются брать на себя ответственность за начало этого конфликта.

  • “Зеленые” и либералы ФРГ раскритиковали Шольца за отказ поставлять ракеты Taurus Украине. По словам председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, канцлер ФРГ ошибается, утверждая, что германские солдаты должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия.

День 733-й. Самое важное к утру 27 февраля

Армия.

Одной строкой

Доллар — 92,37 рубля. Евро — 100,00 рублей.

В Греции сообщили, что ЕС согласовал выработку мер по конфискации прибыли от активов РФ.

Эксперт предложил установить первый подбитый танк Abrams напротив посольства США в Москве.

Макрон заявил, что Запад планирует привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.

Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей.

В Чехии считают, что поддержать закупку снарядов для Украины могут 15 стран.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину.

Член Госсовета Франции считает, что ЕС не должен вовлекаться в конфликт с РФ.

Израиль сообщил о намерении передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
27.02.2024

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