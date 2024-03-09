День 744-й. Самое важное к утру 9 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
- Совет Безопасности ООН 22 марта проведет отдельное заседание по Украине по запросу России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 марта призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
- Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло «крупную сеть торговли людьми», которая обманом вербовала людей для участия в военном конфликте на территории Украины на стороне России.
Армия.
Одной строкой
Доллар — 90,95 рублей. Евро — 99,53 рублей.
В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуирован соседний стационар с реанимацией.
Гонконгская газета: РФ готова к саммиту по Украине при отказе Запада от поставок оружия.
10 украинских детей воссоединились со своими семьями.
ЕС предоставит Украине €4,5 млрд до конца марта и €1,5 млрд в апреле.
В декабре Telegram оштрафовали за неудаление данных о потерях ВС РФ на Украине.
Канада войдет в коалицию по развитию дронов для Украины.
Байден пообещал Путину, что США не изменят позицию по Украине.
Глава Минобороны Польши отверг возможность отправки войск на Украину.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
09.03.2024