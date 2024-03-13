День 748-й. Самое важное к утру 13 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.
Главные новости. Хроника.
Главные новости
Рамасвами заявил, что американцы заслуживают объяснения, зачем выделять Киеву новую помощь. Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в Соединенных Штатах 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сийярто заявил, что Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что ситуация может быть урегулирована только путем переговоров.
Туск назвал единство Запада по Украине единственным своим посланием для России. Премьер-министр Польши призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести законопроект со средствами для Киева на голосование.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 90,69 рублей. Евро — 99,27 рублей.
Антонов: бюджетный запрос Белого дома по Украине носит разрушительный для мира характер.
В Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.
В Белгородской области упавший беспилотник повредил линию газоснабжения.
МО РФ заявило об уничтожении командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.
С Чукотки в зону спецоперации отправили партию техники, внедорожников и продовольствия.
В оппозиции Австрии сочли “хорошим” решение по Украине, которое обсуждалось в Стамбуле.
Сийярто: Венгрия не исключает, что несколько стран ЕС направят войска на Украину.
Французские депутаты проголосовали за дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ.
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Взято отсюда
13.03.2024