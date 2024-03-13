День 748-й. Самое важное к утру 13 марта

Рамасвами заявил, что американцы заслуживают объяснения, зачем выделять Киеву новую помощь. Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в Соединенных Штатах 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.