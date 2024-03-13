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День 748-й. Самое важное к утру 13 марта

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Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

День 748-й. Самое важное к утру 13 марта

Главные новости. Хроника.

Главные новости

  • Рамасвами заявил, что американцы заслуживают объяснения, зачем выделять Киеву новую помощь. Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в Соединенных Штатах 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

  • Сийярто заявил, что Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что ситуация может быть урегулирована только путем переговоров.

  • Туск назвал единство Запада по Украине единственным своим посланием для России. Премьер-министр Польши призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести законопроект со средствами для Киева на голосование.

День 748-й. Самое важное к утру 13 марта

Армия. Мобилизация.

Одной строкой

Доллар — 90,69 рублей. Евро — 99,27 рублей.

Антонов: бюджетный запрос Белого дома по Украине носит разрушительный для мира характер.

В Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

В Белгородской области упавший беспилотник повредил линию газоснабжения.

МО РФ заявило об уничтожении командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.

С Чукотки в зону спецоперации отправили партию техники, внедорожников и продовольствия.

В оппозиции Австрии сочли “хорошим” решение по Украине, которое обсуждалось в Стамбуле.

Сийярто: Венгрия не исключает, что несколько стран ЕС направят войска на Украину.

Французские депутаты проголосовали за дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ.

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Взято отсюда
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
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