История праздника берет начало в 1918 году. Изначально 23 февраля отмечали годовщину рождения Красной Армии. С тех пор праздник и его название претерпевали изменения, однако смысл оставался — чествование защитников отечества. Altapress.ru подготовил поздравления для храбрецов в прозе, стихах и смс.

Мужчина. 23 февраля.

Поздравления для папы с Днем защитника Отечества в прозе

Любимый папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Я знаю, что с таким мужчиной, как ты, наша семья может спать спокойно. Ты никогда не дашь в обиду своих родных и, конечно же, свою страну. Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило, а все цели реализовывались с наименьшими усилиями!

Папа, в День защитника Отечества хочу поблагодарить тебя не только за то, что ты сделал для страны — а ты отважно служил и трудился, но и за то, сколько сил ты вложил в благополучие нашей семьи! Мы все это очень ценим! Пусть небо над головой всегда будет мирным, пусть ты будешь здоровым, а все остальное обязательно приложится.

Отец, поздравляю с таким важным праздником — с 23 февраля! Ты настоящий защитник своей семьи, рядом с тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Спасибо за уверенность, что в случае необходимости я никогда не останусь без помощи и поддержки. Пусть все задуманное обязательно сбывается! Я верю, что тебя ждут только счастливые и светлые дни!

День защитника Отечества. 23 февраля

Поздравления для папы с Днем защитника Отечества в стихах

Папа, папочка, папуля,

Сердцем всем тебя люблю я!

Ты — любимый и родной,

Ты, мой папочка, герой!

Будь всегда, прошу, таким,

Самым лучшим и родным!

Будь здоровым, папа мой,

Помни, что ты мой герой,

Мой Защитник, мой кумир,

Для меня ты — целый мир.

Поздравляю я тебя

С Двадцать третьим февраля!

Папа, с праздником тебя,

С 23 Февраля!

Поздравляю от души,

Счастья, мира и любви!

Будь здоров, живи всегда,

Знай, что я люблю тебя.

Пусть исполнятся мечты,

Самый лучший, папа, ты!

С 23 Февраля

Поздравляю папу я!

Как за каменной стеной,

За тобой мы всей семьей!

Папа, будь всегда здоровым,

Самым сильным и веселым,

Мы гордимся все тобой,

Богатырь наш дорогой!

Поздравления с Днем защитника Отечества в прозе и стихах

С Днем защитника Отчизны!

Света, радости, добра,

Мира, мужества, здоровья

И душевного тепла!

Позитива, оптимизма,

Доблести, отваги, сил,

Чтобы каждый день как праздник

В этой жизни просто был!

День защитника Отчизны

Отмечает вся страна,

Тех, кто нам спасает жизни

В боевые времена.

Мы вас крепко поздравляем,

Уважаем всей душой,

Сил и мужества желаем,

И удачи вам большой!

С праздником мужества, силы, отваги,

Твердости духа поздравить хотим

Родине преданных, верных присяге,

Наших защитников, смелых мужчин!

Будьте опорой в беде и ненастье,

Будьте защитой для женщин всегда.

Пусть никакие невзгоды, несчастья

Вас не сломают нигде, никогда!

Поздравляю с 23 февраля! Желаю быть таким же мужественным, смелым, уверенным, целеустремленным, и самое главное — успеха на пути к целям. С праздником!

Поздравляю с 23 февраля! В этот суровый зимний день уже чувствуется приближение весны, и мне хотелось бы пожелать тепла и спокойствия, домашнего уюта и семейного счастья. Пусть ваши дома и семьи будут крепки, нерушимы, здоровье будет отменным, взгляд — зоркий, руки — сильны, душа — полна гармонии. Желаю мужества и отваги, силы и смелости, терпения и стойкости в нашей нелёгкой жизни. Успехов во всех начинаниях, благосостояния, доброты и улыбок, а самое главное — мирная жизнь и голубое небо над головой! Слава героям! Низкий поклон защитникам Родины! Вечная память павшим!

Ранее мужчины рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

23.02.2024