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Деньги дерут, а порядка все нет. Читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку

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Читатель altapress.ru обратился в редакцию с жалобой на барнаульскую маршрутку №77. Вечером ее невозможно дождаться и, к тому же, автобусы ходят грязные и внутри и снаружи.

Деньги дерут, а порядка все нет. Читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку

Маршрут №77 в Барнауле.

Читатель сообщил, что в будний день после 19 часов на маршруте нет ни одного автобуса. Сами автобусы “в отвратительном состоянии” – они всегда грязные и внутри, и снаружи, а в салоне бывает накурено.

Сегодня, 2 января, ему попалась машина, у которой вместо стекла вставлена табличка. «Как вам?» – задал читатель вопрос.

По его словам, маршрут обслуживает ИП Усольцев, на которого уже неоднократно жаловались. Он считает, что в данной ситуации администрация бездействует. «Таких перевозчиков надо лишать лицензии и пускать на маршруты нормальных», – заявил он.

Действительно, жалобы на маршурт №77 и раньше попадали в публичное пространство. Так, 27 июля 2022 года жалобу опубликовало несколько барнаульских пабликов, после чего его перепубликовали многие интернет-СМИ.

«Маршруток в восемь часов вечера уже совсем нет. Если в первой половине дня маршрут №77 ходит еще нормально, с 18 часов его практически невозможно дождаться».

Читатель altapress.ru также заявил, что это происходит на фоне роста цен на проезд с 30 до 35 рублей. Однако ранее утверждалось, что на маршруте №77 стоимость билета осталась прежней.

Повышение с 1 января произошло пока только на маршрутах следующих нерегулируемых маршрутах: № 18, 27, 58, 50 и 65. Altapress.ru будет уточнять ситуацию.

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Взято отсюда
03.01.2024

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