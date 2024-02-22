Депутат АКЗС Сергей Приб поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Заринска, Алтайского края!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник по праву можно считать одним из важнейших событий в календаре россиян. Отечество для русского человека — это прежде всего дом, семья и страна, с которой ощущаешь свою сопричастность. Это традиции. Ценности, которые выбираем мы, а не кто-то другой за нас.

По-настоящему служить Отечеству — значит ставить его интересы выше собственных. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн служат отличным примером мужества и самоотверженности. Славные традиции российского воинства с честью продолжают и сегодняшние защитники — солдаты и офицеры, которые с оружием в руках отстаивают безопасность нашей страны в местах проведения специальной военной операции.

Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

23 февраля — особенный день и для тех, кто ждет возвращения своих отцов, братьев и сыновей. Пусть они вернутся с победой! Желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия, здоровья и счастья. С праздником!

С уважением, Сергей Приб

депутат АКЗС

Взято отсюда.

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