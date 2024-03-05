Депутат Барнаульской гордумы предложил изменять стоимость проезда в часы пик

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Гордумы об итогах 2023 года, а следом высказались руководители фракций. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос общественного транспорта. Депутаты и глава города признали проблемы с ним, а кое-кто даже предложил решение — неочевидное и неоднозначное.

Автобусы обновляют в Барнауле.

Не решает проблемы

В прошлом году на транспортную доступность и поддержку перевозчиков в прошлом году город выделил около 600 млн рублей. В этом — 750 млн. Однако даже по словам Вячеслава Франка, это не решает проблему, и горожане справедливо критикуют общественный транспорт.

Городские автобусы по-прежнему переполнены, ожидать их приходится подолгу. Жители спальных районов с трудом добираются до центра.

Справедливости ради, у перевозчиков тоже есть проблемы, считает мэр, которые тормозят развитие отрасли. Среди них — нехватка финансов и людей.

Администрация помогает, как может. Например, в прошлом году заключили долгосрочные контракты на обслуживание семнадцати автобусных маршрутов. Они предусматривают приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта при поддержке бюджета города. До 2030-го года планируется обновить четверть автобусов.

Новые белорусские трамваи – фоторепортаж.

Гибкий тариф

Также за счет краевых средств в Барнаул привезли десять новых трамваев, а еще ожидается 41 автобус большой вместимости. Отменили пригородные тарифы: до любой точки города стоимость проезда стала одинаковой. Действуют льготы на проезд для пенсионеров, школьников и студентов.

Однако Никита Федюнин, руководитель “Новых людей” в БГД, считает, что все эти меры выглядят как тушение пожара. Особенно это касается стабильного повышения платы за проезд, за которым “не следует реальных изменений”.

Глава “Единой Россия” в БГД, Вячеслав Перерядов, в свою очередь, обратил внимание на несоблюдение графика движения общественного транспорта. И предложил неожиданное решение:

“Как вариант, возможно рассмотреть введение гибкого тарифа. При нем оплата проезда в пиковые часы будет отличаться от стоимости проезда вечером, когда пассажиропоток снижается. Это позволит перевозчикам поддерживать регулярность и сделать рейсы экономически оправданными”.

Автобусы обновляют в Барнауле.

Между тем новые трамваи не особо спасают город от переполненного транспорта и долгого ожидания. Особенно часто жаловаться на это горожане стали в феврале, когда на линию вышли белорусские вагоны.

Ждать трамваи приходится до 30 минут, а приходят они уже забитые настолько, что даже на ступеньках, чего делать в принципе нельзя, стоять негде.

Сами кондукторы и водители по секрету рассказывают пассажирам: сделали ставку на белорусов, а свои трамваи запчастями не обеспечили, почему — не уточняют. Однако, по их же словам, слишком много трамваев оказались на ремонте, в итоге их число на линии сильно сократилось.

К тому же, по недавним данным, оказалось, что “Горэлектротрансу” не хватает почти сотни кондукторов. Вряд ли с водителями ситуация складывается лучше. Из хороших новостей — зарплату им решили повысить. В ведомстве считают, что это простимулирует сотрудников не увольняться и позволит набрать новый персонал.

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Взято отсюда

05.03.2024