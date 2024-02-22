Депутат Госдумы Иван Лоор поздравляет с Днем защитника Отечества

Дорогие мои земляки!

Сердечно поздравляю вас с праздником Воинской славы России — Днем защитника Отечества!

В календаре много таких важных дат, когда чествуют тех, чья профессия –защищать свою страну, свой дом, свою правду – своей силой и своей волей. Один из них — 23 февраля, когда абсолютно везде, в разных городах и селах России отдают дань уважения тем, кто в трудное время мужественно защищал и защищает свою Родину.

Искренняя благодарность за мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, чей опыт является примером для молодежи. Желаю всем, кто носил и носит армейскую форму — мирного неба над головой, крепкого здоровья, несгибаемой воли и надежного семейного тыла!

Будьте счастливы, настоящие сыны своего Отечества!

Взято отсюда.

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