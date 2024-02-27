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Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

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Депутаты АКЗС обратятся в Правительство РФ и Госдуму о необходимости лицензирования деятельности в сфере соцобслуживания

На предстоящей февральской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты рассмотрят проект обращения в Государственную Думу и федеральное Правительство о лицензировании деятельности в сфере социального обслуживания.

Обращение подготовлено комитетом АКЗС по социальной защите и занятости населения. Председатель комитета Ирина Солнцева отметила, что сейчас по закону оказание социальных услуг не требует лицензирования, и организовать, например, приют для пожилых граждан может практически любой желающий. Для мониторинга и государственного контроля в сфере социального обслуживания используется информация, содержащаяся в реестре поставщиков социальных услуг. Однако включение организаций в этот реестр ведется на добровольной основе. Таким образом, многие из поставщиков соцуслуг, ориентированных на самые уязвимые категории граждан, оказываются вне государственного контроля.

«Сейчас в стране действует более 1400 негосударственных организаций, которые не входят в реестры поставщиков социальных услуг, но при этом занимаются уходом за пожилыми гражданами и инвалидами, обеспечивая их проживанием и питанием. Нередко такие социальные услуги оказывают не в специализированных помещениях, а в жилых домах, принадлежащих физическим лицам. В этом случае проверить качество предоставления услуг невозможно из-за неприкосновенности жилища», – добавила Ирина Солнцева.

Чтобы предотвратить повторение трагических случаев в частных домах-интернатах, для защиты прав и законных интересов, жизни и здоровья граждан, депутаты АКЗС обращаются в Госдуму и Правительство РФ с предложением разработать проект федерального закона о лицензировании деятельности в сфере социального обслуживания.

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Взято отсюда.

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