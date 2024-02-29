Депутаты АКЗС одобрили поправки в закон Алтайского края о материнском капитале

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Законопроект внесен Губернатором края Виктором Томенко и комитетом АКЗС по социальной защите и занятости населения.

Закон предусматривает, что право на дополнительные меры господдержки семьям, имеющим детей, возникает при наличии гражданства Российской Федерации на дату рождения (усыновления) ребенка как у женщины, родившей (усыновившей) ребенка, так и у ребенка, с рождением (усыновлением) которого связано возникновение этого права.

Новая норма не распространяется на граждан, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на день их принятия в состав Российской Федерации.

Социальная поддержка семей при рождении детей направлена на увеличение количества многодетных семей, сохранение численности населения и улучшение демографической ситуации в регионе. В связи с этим закон устанавливает, что региональный материнский капитал может быть предоставлен только гражданам, постоянно проживающим в Алтайском крае.

Кроме того, законом введен беззаявительный порядок получения регионального маткапитала в рамках межведомственного взаимодействия.

Закон также закрепляет возможность направления средств регионального материнского капитала на реконструкцию домов блокированной застройки и определяет порядок индексации неиспользованного остатка этих средств.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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