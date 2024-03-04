Депутаты Барнаульской гордумы оценили развитие города за прошлый год

Фото: Виталий Барабаш

Глава Барнаула Вячеслав Франк 5 марта выступит перед депутатами гордумы с ежегодным отчетом о проделанной за год работе

Накануне официального отчета о работе за 2023 год главы Барнаула Вячеслава Франка депутаты городской Думы поделились мнением, какие события за этот период, на их взгляд, стали важными и социально значимыми для краевой столицы.

Образование

Директор барнаульской школы, заместитель председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Светлана Бочкова оценила работу системы образования города на четверку.

– Сегодня можно уверенно сказать, что система образования города Барнаула работает хорошо. Особенно важно, что все школы были отремонтированы к началу нового учебного года. К огромному удовлетворению жителей новых микрорайонов, а также пригорода, благодаря участию города в реализации различных государственных программ, у нас построена школа на 550 мест в микрорайоне Спутник, закончены строительные работы в школе №98 во Власихе, ведется строительство школы в квартале 2011, построен большой детский сад в Индустриальном районе города.

Как депутат, традиционно участвую в контроле над строительством, в работе комиссии по приемке объектов. Лично посетила ряд образовательных учреждений и могу с уверенностью сказать: проделана колоссальная работа и дальнейшая динамика весьма положительная.

Светлана Бочкова Фото: Предоставлено “Толку”

Еще хотелось бы отметить, что наши барнаульцы принимают самое активное участие в жизни образовательных учреждений, являются верными помощниками власти в развитии системы образования.

Безусловно, президент РФ принял правильное решение об организации бесплатного питания для учащихся начальной школы, ведь дети – наше будущее. И сегодня школьное меню, над которым постоянно работает комбинат школьного питания “Глобус”, учитывает, во-первых, интересы детей, во-вторых, требования родителей, а, в-третьих, санитарные нормы и правила. Поэтому в итоге барнаульские школьники получают горячие, полезные и вкусные обеды и завтраки в школьных столовых города.

Благоустройство городских объектов

Кроме того, в Барнауле уделяется большое внимание реализации нацпроекта “Жилье и городская среда”. По мнению заместителя председателя комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию БГД Дмитрия Ильиных , эффективность реализации проекта – в тесном взаимодействии городской власти, депутатского корпуса и самих горожан.

“В минувшем году мы в составах профильных комиссий и рабочих групп активно участвовали в работе по реализации нацпроекта. Каждый депутат на своем избирательном округе тесно взаимодействовал как с заказчиком и подрядчиками, так и с жителями дворов. В итоге в городе на 63 благоустроенных двора и две общественных территории стало больше“, – отметил депутат.

По его словам, особенно важно то, что жители краевой столицы являются непосредственными участниками на всех этапах реализации проекта: от определения видов работ во дворах до приемки готового объекта.

Эскизы благоустройства парка им. Ленина Фото: barnaul.org

“Мы с гордостью отмечаем, что в Барнауле жители вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды. Ведь в конечном итоге все это делается для них“, – подчеркнул Ильиных.

По его словам, помимо федерального, в минувшем году в Барнауле набрал обороты и местный проект, дающий возможность горожанам проявить инициативу в обустройстве городских территорий, – “Инициативное бюджетирование”. За короткий срок проект стал одним из эффективных инструментов вовлечения барнаульцев в управление бюджетом города.

“Единая команда администрации города, городской Думы, активных жителей стремится эффективно решать городские проблемы. Программа инициативного бюджетирования города Барнаула стала еще одним эффективным механизмом взаимодействия с жителями. Интерес к программе большой, об это свидетельствует постоянный рост числа заявок на участие. В прошлом году для удобства горожан мы усовершенствовали правила участия в конкурсе проектов, увеличив тем самым возможности участия в программе инициативного бюджетирования для жителей нашего города“, – отметил депутат.

Напомним, национальный проект “Жилье и городская среда” инициирован президентом Владимиром Путиным и нацелен на создание комфортных условий для жизни граждан и обеспечение российских семей возможностями для покупки и строительства собственного жилья.

Здравоохранение

Главный врач Барнаульской поликлиники №14, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Денисов отметил роль городских властей в создании условий для развития медицинских учреждений краевой столицы.

По мнению депутата, благодаря совместным усилиям рядом с медицинскими учреждениями в Барнауле стали появляться своеобразные зоны отдыха, оборудуются парковки и удобные подъезды для посетителей.

“Сегодня строительство крупной поликлиники невозможно без создания комфортных для пациентов пространств. Мы хорошо понимали это и планировать необходимые работы начали задолго до открытия консультативно-диагностической поликлиники. Вместе с представителями города и района индивидуально подходили к решению вопроса. На мой взгляд, нам удалось выработать своеобразный новый стандарт территорий медучреждений“, – говорит Дмитрий Денисов.

Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов Фото: Виталий Барабаш

Рядом с поликлиникой №14 построили вместительную парковку, спроектировали альпийскую горку и велодорожки, установили садово-парковые диваны, высадили яблони. В итоге получилась небольшая зеленая зона не только для пациентов поликлиники, но и жителей ближайших домов.

Напомним, новое здание для барнаульской поликлиники №14 было построено в рамках национального проекта “Здравоохранение”, который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Строительная отрасль Барнаула

Уже не первый год Барнаул демонстрирует хорошие показатели среди столичных городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя. По мнению депутата городской Думы Михаила Разливинского , это свидетельствует о планомерном улучшении качества жизни горожан.

“У нас в городе ведется активное строительство жилья. В 2023 году в городе построено порядка 30 многоквартирных домов, а это значит, что более 6 тысяч барнаульских семей переехали в новые комфортные квартиры – такое масштабное новоселье в Барнауле отмечается уже не первый год. Хотелось бы отметить качественный подход к строительству жилых комплексов, который находится под контролем администрации города. Безусловно, работа по совершенствованию данной сферы продолжается, в частности, решается вопрос с появившейся тенденцией на рост стоимости жилья по причине дефицита земли под строительство“, – говорит Михаил Разливинский.

Депутат также отметил, что, помимо жилья, в рамках национальных проектов “Жилье и городская среда“, а также “Демография”, “Образование” и “Здравоохранение“, инициированных президентом Владимиром Путиным, в городе продолжено строительство новых школ, детских садов, поликлиник и спортивных объектов.

Открытие нового детского сада №282 в Барнауле Фото: barnaul.org

“Завершено строительство средней школы в микрорайоне “Спутник” и нового корпуса школы №98 в селе Власиха. Также нельзя оставить без внимания открытие новых больниц на территории года. Большим событием для наших жителей стало открытие городской поликлиники №14 в Индустриальном районе, а также строительство новой детской больницы в Железнодорожном районе. Продолжается строительство средней школы по улице Взлетной, 56, которую планируется ввести в эксплуатацию в июле 2024 года. Город строится, а значит, развивается. Следовательно, постепенно выполняется одна из наших важных задач – создание горожанам всех возрастов комфортных условий для жизни в Барнауле”, – отметил Михаил Разливинский.

Взято отсюда.

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