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Депутаты обратятся в Минприроды, чтобы разрешить населению бесплатно заготавливать погубленные ветровалом деревья

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Депутаты обратятся в Минприроды, чтобы разрешить населению бесплатно заготавливать погубленные ветровалом деревья

На завершившейся февральской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты приняли решение обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с инициативой включить деревья, поврежденные ветровалом, в число недревесных лесных ресурсов.

Напомним, к недревесным ресурсам, которые граждане после оформления в органе местного самоуправления могут бесплатно заготавливать для собственных нужд, относятся кора деревьев и кустарников, хворост, валежник и др. При этом в категорию «валежник» приказом Минприроды РФ отнесены погибшие деревья, которые поражены вредителями или повреждены снеговалом, буреломом или другими природными явлениями. Как уточнил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, важным признаком является то, что ствол дерева должен быть полностью отделен от корня и лежать на земле.

«Сейчас в приказе министерства четко указано: если в результате бури, урагана дерево сломано хоть у кроны, хоть посередине, то это бурелом и его можно гражданам собирать. А вот если его с корнем свалило, то нет», – отметил парламентарий.

После ноябрьского урагана в лесах края, по информации Серова, остается более 740 тысяч кубометров поваленной древесины. По оценке парламентария, в абсолютном большинстве случаев эти деревья не имеют шансов восстановиться. Они затрудняют передвижения по лесным дорогам, создают благоприятные условия для распространения пожаров и насекомых-вредителей. С учетом соблюдения всех необходимых процедур предприятия-арендаторы смогут заняться санитарной уборкой последствий урагана не раньше сентября-октября этого года. Если дать возможность гражданам в упрощенном порядке собирать ветровальные деревья, по справиться с такой и похожими ситуациями в будущем станет гораздо быстрее и проще. Именно для этого, по словам председателя комитета АКЗС, и необходимо внести дополнения в приказ Минприроды. Депутаты большинством голосов поддержали инициативу. Обращение в федеральное ведомство будет направлено в ближайшее время.

Взято отсюда.

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