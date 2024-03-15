«Дети карьере не помеха»: семьям Алтая даются новые возможности

На вопросы жителей Алтайского края, связанные с темой поддержки семей с детьми, ответила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Мы приводим этот диалог фрагментарно, полную версию читайте в разделе «Форумы» на сайте региона.

Пилотный проект

– В конце 2023 года в регионе открылись два семейных МФЦ – в Барнауле и Каменском районе – на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Такая возможность появилась благодаря участию края в пилотном проекте, организаторы которого – Минтруда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году открытие новых отделений не планируется, однако лучшие практики уже работающих будут закреплены на региональном уровне, что позволит повысить эффективность организации социального обслуживания и сопровождения семей с детьми в регионе.

При возможности участия в новом грантовом конкурсе по открытию семейных МФЦ Алтайский край обязательно подаст заявку.

Рассказать о родителях

– Заявки на участие кандидатов в краевой эстафете «Согрей теплом родительского сердца» направляют органы местного самоуправления, но можно и самостоятельно выслать заявку на электронную почту нашего ведомства (asp@aksp.ru) до 1 октября 2024 года.

К заявке прилагаются: презентация в электронном виде (не более 30 слайдов, посвященных семье) и/или видеоролик продолжительностью не более 2 мин.; семейные фото (не более 20 шт.); копии грамот, дипломов, благодарственных писем. Подробнее о проведении конкурса узнавайте в администрации по месту жительства или по телефону 8 (3852) 27-36-79. Порядок проведения конкурсного отбора семей для участия в эстафете регламентируется соответствующим приказом Министерства социальной защиты Алтайского края.

Лучшие мамы

– Мероприятия Года семьи в Алтайском крае, запланированные краевыми и федеральными ведомствами, направлены на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие института семьи. Безусловно, мы будем реализовывать все то, что предусмотрено и нацпроектом «Семья». Что касается попадания в список субъектов, которым будут направлены федеральные средства, то эта информация официально будет доведена до регионов. «Дети карьере не помеха» – девиз, который мы пропагандируем. Примеры – заслуженная артистка РФ, солистка Алтайского музыкального театра и мама троих детей Виктория Гальцева; руководитель общественной организации «Много деток – хорошо!» и мама пятерых детей Светлана Литвинова. Анна Паутова – мама четырех сыновей, предприниматель, основатель центра детского развития и Барнаульской классической школы, руководитель краевого совета родительской общественности… И это далеко не полный список.

Сначала – тест

– С 1 января 2024 года гражданам, подавшим заявление на заключение социального контракта по направлениям «Осуществление предпринимательской деятельности» и «Ведение личного подсобного хозяйства» необходимо подтвердить уровень предпринимательских компетенций. Тестирование проводится в управлении соцзащиты населения, результаты иных его форм не засчитываются. Тест содержит 45 вопросов, касающихся налогообложения, бизнес-процессов и т. д. В случае неудачи можно пройти подготовку по программе «Азбука предпринимателя».

Маткапитал: «перезагрузка»

– По инициативе губернатора Алтайского края и комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения приняты изменения в закон о региональном (семейном) материнском капитале. Теперь эти средства можно направить в том числе на реконструкцию домов блокированной застройки (квартиры в двухквартирном доме на земле, к примеру).

Региональный маткапитал предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (заявление на распоряжение средствами можно подать на портале госуслуг) и используется на:

Получение образования ребенком (оплата платных образовательных услуг, проживания в общежитии, за присмотр и уход за ребенком в детском саду).

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.

Газификацию жилого помещения с использованием природного газа.

Подключение жилого дома к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения.

Улучшение жилищных условий (приобретение/строительство жилого помещения, строительство/реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки).

Денежную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка не чаще, чем один раз в полгода при условии нуждаемости.

Помощь семьям участников СВО

– Отделение консультативной помощи и реабилитации Краевого кризисного центра для женщин оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь женщинам, детям, семьям в любых сложных жизненных ситуациях, в том числе и дистанционно. Записаться на онлайн-консультацию к психологу Краевого кризисного центра для женщин можно по телефону 8 (3852) 34-22-55 (по будням с 9 до 17.30). Специалист запишет на ближайшее свободное и удобное время.

Факт Указом главы государства утвержден единый статус многодетной семьи, по поручению губернатора Алтайского края в регионе приводятся в соответствие краевые нормативные акты, все меры соцподдержки реализуются в полном объеме. Ведомства готовы также к исполнению основных параметров нацпроекта «Семья», анонсированного Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Сегодня социальная отрасль края – это современная модель оказания финансовой, психологической помощи жителям с использованием новых технологий работы, учетом потребностей каждого, кому нужны забота и поддержка. ПОПОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

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