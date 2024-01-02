Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Дети в безопасности: в Алтайском крае сотрудники МЧС переведены на усиленный режим работы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дети в безопасности: в Алтайском крае сотрудники МЧС переведены на усиленный режим работы

На период новогодних праздников сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю переведены на усиленный режим работы.

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками Главного управления взяты на контроль 1730 объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий, в том числе 1019 объектов с массовым пребыванием детей.

В частности, организовано проведение профилактических мероприятий, в ходе которых осуществляется информирование руководителей о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении праздников, с персоналом проводятся инструктажи, вручаются памятки по пожарной безопасности.

На особом контроле находятся объекты, задействованные в проведении Губернаторских краевых новогодних представлений для школьников в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина и окружные новогодние театрализованные представления в городах края.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости горного алтая сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix