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Девять человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции

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Девять человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции

Фото: pixabay.com

По предварительной информации, среди пострадавших не было граждан России. Пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь

В Турции ночью 16 января пассажирский автобус с 40 пассажирами упал в кювет на трассе в районе города Мерсин. Девять человек погибли, 30 получили ранения, сообщает ” Фонтанка.ру “.

Утверждается, что на трассе D-400 Анталья – Мерсин после выезда из тоннеля водитель потерял управление и автобус опрокинулся в кювет. Перед этим транспортное средство также врезалось в ограждение, передает ТАСС .

Пострадавших госпитализировали. По данным РИА Новости , среди них нет граждан РФ.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ночью 11 января произошло смертельное ДТП на федеральной трассе М-5 “Урал”. Восемь человек погибли , один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взято отсюда.

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