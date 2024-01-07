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Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

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Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

Фото: pixabay

Полиция предупредила барнаульцев о мошеннической схеме с предложением работы по выкупу товаров на популярном маркетплейсе

35-летняя женщина из Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она лишилась 380 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая получила сообщение от таинственного “менеджера” и попыталась заработать на популярном маркетплейсе.

Предложение о возможном заработке пришло в мессенджере. Там был номер для связи. “Менеджер” объяснил суть работы: необходимо выкупать определенный товар, после покупки которого денежные средства возвращались бы с надбавкой к потраченной сумме. При этом сами товары получать якобы было не нужно.

Жительница Барнаула согласилась, зарегистрировалась на онлайн-платформе, указала данные своей банковской карты. За пару дней она отдала в общей сложности 380 000 рублей, но обещанную надбавку не получила, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в крупном размере”.

Взято отсюда.

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