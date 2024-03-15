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Пластиковые окна в Горняке

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

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Строительная промышленность Алтайского края в основном живет за счет того, что поставляет продукцию в соседние регионы, заявил гендиректор БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика Кирилл Овсянников. Как конкуренция с соседями закаляет предприятия и куда из них уходят специалисты, он рассказал на заседании алтайского Союза строителей.

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Кирилл Овсянников.

Утекают кирпичики

Как объяснил Кирилл Овсянников, промышленные строительные материалы, которые выпускает львиная доля предприятий, в основном заточены под крупные объекты. В особенности, под строительство многоквартирных жилых домов.

«По данным РСО «Алтайские строители», объем незавершенного строительства многоквартирных домов в крае составляет 726 тыс. кв. м. Для сохранения и развития промышленности, нам нужно как минимум 2,5 млн кв. м», – объяснил выступающий.

Поэтому материалы в основном идут в другие регионы: Томскую, Омскую, Новосибирскую область, Красноярский край, Республику Алтай, Хакасию. Параллельно заводы совершенствуют качество продукции и походы к работе, чтобы быть конкурентоспособными у соседей.

Бурное развитие рынка индивидуального жилого строительства, по мнению Овсянникова, приведет к еще большей «экспансии».

Те, кто остается на месте или не может конкурировать с соседями по регионам на их территории, – уходят.

«Каждый год что-то закрывают В 2023-м в железобетонной отрасли исчез ЗЖБИ-30. Маленький заводик, просто пропал», – привел пример Кирилл Овсянников.

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Кирилл Овсянников.

Уходят люди

Из региона утекают не только материалы, но и кадры.

«Половина из общего оттока уходят на контрактную систему, четверть – занимаются стихийными крупными инфраструктурными проектами, остальные уезжают на север, – отметил Овсянников. – Последних привлекают компании, которые занимаются восстановлением советского наследия. Были примеры, когда уезжали работать монтажниками-высотниками».

Как добавил выступающий, его предприятие поддерживает связь с экс-сотрудниками, они уходят «по-хорошему». Некоторые, судя по всему, не исключают возможности вернуться к старой работе.

«Заработная плата у нас (с северными работодателями. – Прим. Ред.) отличается в три-четыре раза, – отметил Овсянников. – Мы стараемся, стремимся (сократить разрыв. – Прим. Ред.), но он связан с большей доходностью тех компаний. Так на фоне общего дефицита кадров они выигрывают и забирают лучших специалистов».

Погоня за средним образованием

Гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович рассказала, что среднегодовой дефицит кадров в строительной отрасли Алтайского края в целом – 40 тыс. человек.

Директор барнаульского комбината рассказал, почему стройматериалы и кадры уходят в другие регионы

Зинаида Герасимович.

Причем в первую очередь не хватает людей со средним профессиональным образованием. Лишь 38% вакантных мест полагается специалистам с дипломом вуза.

Российские колледжи готовят более 40 тыс. выпускников по строительным специальностям. И только порядка 9 тыс. человек после учебы задерживаются в профессии более чем на три года, подчеркнула Герасимович.

Не остается больше специалистов по трем причинам: небольшие зарплаты, много ручного труда, малопрестижная работа.

Пока эти три проблемы пытаются решить, молодежь пробуют привлекать профессиональными конкурсами, целевыми программами со стипендиями от работодателя и гарантированными вакансиями.

Также Зинаида Герасимович предложила создать по федеральной программе «Профессионалитет» производственно-образовательный кластер на базе организаций реального сектора экономики для студентов Архитектурного колледжа.

Первый подобный кластер в крае уже создали в 2022 году для Алтайской академии гостеприимства. Тогда на реализацию этого проекта в сфере легкой промышленности выделили 130 млн рублей: 100 из федерального бюджета, 10 из краевого и 20 направило предприятие «БТК-групп».

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Взято отсюда
15.03.2024

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