Директора барнаульского «Горэлектротранса» подозревают в махинациях с электрическими кабелями

Руководителя МУП «Горэлектротранс» обвиняют в махинациях при проведении капитального ремонта кабельных линий. Это стало известно из постановления Индустриального районного суда Барнаула, которым уголовное дело в отношении топ-менеджера передано для рассмотрения в другой судебный орган. Ранее правоохранительные органы не уточняли, в чем именно мог провиниться Петряшин. Напомним, что уголовное дело в отношении директора «Горэлектротранса» поступило в Индустриальный районный суд 9 января текущего года. Ему вменяют п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Но какие обстоятельства довели Николая Петряшина до скамьи подсудимых, до последнего момента оставались тайной.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости эл алтай ,