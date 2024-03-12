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Директора барнаульского «Горэлектротранса» подозревают в махинациях с электрическими кабелями

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Директора барнаульского «Горэлектротранса» подозревают в махинациях с электрическими кабелями

Руководителя МУП «Горэлектротранс» обвиняют в махинациях при проведении капитального ремонта кабельных линий. Это стало известно из постановления Индустриального районного суда Барнаула, которым уголовное дело в отношении топ-менеджера передано для рассмотрения в другой судебный орган. Ранее правоохранительные органы не уточняли, в чем именно мог провиниться Петряшин. Напомним, что уголовное дело в отношении директора «Горэлектротранса» поступило в Индустриальный районный суд 9 января текущего года. Ему вменяют п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Но какие обстоятельства довели Николая Петряшина до скамьи подсудимых, до последнего момента оставались тайной.

Взято отсюда.

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