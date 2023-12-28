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Для 63 детей ветеранов СВО в Залесовском муниципальном округе провели красивый новогодний праздник

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Для 63 детей ветеранов СВО в Залесовском муниципальном округе провели красивый новогодний праздник

Организаторами этого праздника стали социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества». Помогли создать для детей новогоднюю сказу сотрудники районного ДК, специалисты соцзащиты, представителями местного отделения Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов волонтеры.

«Наша задача была создать новогоднюю атмосферу и помочь детям и их родителям на несколько часов погрузиться в атмосферу нового года. Мы с коллегами из соцзащиты приняли участие в проведении новогоднего утренника для детей семей участников СВО. Удалось даже пригласить пап – трое демобилизованных, они сейчас дома с семьями. Особенно, конечно, рады были дети – на крепких папиных руках не так страшно читать стихи Деду Морозу», – рассказала социальный координатор подразделения Госфонда в Залесовском муниципальном округе Ирина Коркина.

В программе был небольшой спектакль с участием самодеятельных артистов, и, конечно, традиционные хороводы у елки. Дед Мороз со Снегурочкой помогли соцкоординатору вручит губернаторские подарки. Представители Союза пенсионеров угостили детей и родителей чаем с конфетами и пирожными, провели интересные игры и конкурсы. Пирожные специально для праздника, чтобы порадовать детей, бесплатно приготовила кондитер из села Черемушкино.

«Мы разместили информацию и фото с праздника в группах, которые читают наши папы-бойцы, которые сейчас находятся на передовой. Они были очень благодарны, что для из семей организовали такой праздник», – поделилась Ирина Коркина.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ. Цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Филиал фонда в Алтайском крае: г. Барнаул, пр. Ленина, 5, тел: ресепшен +8 (3852) 556-777, приемная +8 (3852) 556-444. ВКонтакте , Одноклассники , Телеграм .

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