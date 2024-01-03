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Для жителей Барнаула работают две новогодние локации в центре города

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Для жителей Барнаула работают две новогодние локации в центре города

Праздничные площадки открыты на площади Сахарова и на пешеходной части улицы Мало-Тобольской.

На площади Сахарова размещена главная ёлка города, ледовый городок с лабиринтом, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ года – дракон. На Мало-Тобольской ёлочка, световые инсталляции и кафе создают атмосферу уюта и праздника. И ещё один сюрприз – виртуальные новогодние персонажи: Дед Мороз, дракон и снеговик. Чтобы увидеть любимых героев, достаточно отсканировать QR-код и навести камеру телефона на картинки, размещенные на баннерах у ёлки, сообщает мэрия. Фото – barnaul.org

Взято отсюда.

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