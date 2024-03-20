До 10 лет лишения свободы грозит жителю Каменского района за незаконное хранение конопли

Уголовное дело возбудили следователи Алтайского линейного управления МВД.

В ходе профилактических рейдов вблизи реки Обь правоохранители обнаружили, что в подсобном помещении одного из частных домов хранятся засушенные кусты наркотического растения. Хозяин жилья пояснил, что это дикорастущая конопля, которую он собрал прошлым летом для себя. Весь незаконный «гербарий», общим весом более трёх килограммов, полицейские изъяли. Эксперты подтвердили – это наркотик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хранении запрещённых веществ в крупном размере. Обвинение ему уже предъявлено, вскоре дело направят в суд.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горного алтая в контакте ,