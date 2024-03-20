До 10 лет тюрьмы грозит 61-летнему жителю Каменского района за хранение марихуаны

Следователи Алтайского ЛУ МВД предъявили ему обвинение.

Источник фото: Транспортная полиция Сибири

Транспортные полицейские Алтая завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении более трех килограммов наркотиков жителем Каменского района.

Правоохранители установили, что летом 2023 года обвиняемый собрал верхушки дикорастущей конопли. Затем он оставил наркотик на хранение в подсобном помещении своего дома, передает Транспортная полиция Сибири .

На данный момент мужчине предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Взято отсюда.

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