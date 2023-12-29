До +3 градусов ожидается в Алтайском крае 28 декабря

Снежный, но теплый четверг ожидает жителей Алтайского края.

28 декабря температура воздуха по региону будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами ожидается небольшой снег вперемешку с дождем. В некоторых районах возможны метели и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Барнауле потеплеет максимум до +2 градусов. В течение дня ожидается снег. Порывы ветра могут достигать 7-12 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

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