До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

По данным Алтайского ЦГМС , 8 января на большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления.

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В Алтайском крае днём -1…+4 градуса. На большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле днём 0…+2 градуса. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с.

Взято отсюда.

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