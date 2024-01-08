Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

По данным Алтайского ЦГМС , 8 января на большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -1…+4 градуса. На большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле днём 0…+2 градуса. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов

08.01.2024

 Новости Барнаул

Старый Новый год в «Шишковке»: два прекрасных события в один день

08.01.2024

 Новости Барнаул

Еще две участка трассы закрыли в Алтайском крае

08.01.2024

 Новости Барнаул

До +4: о погоде в Алтайском крае 8 января

08.01.2024

 Новости Барнаул

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Новости Барнаул

Порывистый ветер и снегопады обрушатся на Алтайский край 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

 Новости Алтай

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Новости Алтай

Школьники и их родители стали участниками экологической акции «Добрая зима для птиц»

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix