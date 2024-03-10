До +6: о погоде в Алтайском крае 10 марта

По данным Алтайского ЦГМС , 10 марта небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём +1…+6 градусов, по югу до +11 гр. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле днём +3…+5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы до 17м/с.

Взято отсюда.

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