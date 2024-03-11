До +6: о погоде в Алтайском крае 11 марта

По данным Алтайского ЦГМС , 11 марта небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём +1…+6 градусов, по западу -4…+1 гр. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле днём +1…+3 градуса. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Взято отсюда.

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