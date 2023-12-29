До +6: о погоде в Алтайском крае 29 декабря

По данным Алтайского ЦГМС , 29 декабря местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём +1…+6 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, по западу местами до 24 м/с.

В Барнауле днём +1…+3 градуса. В конце дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Взято отсюда.

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