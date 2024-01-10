До -7: о погоде в Алтайском крае 10 января

По данным Алтайского ЦГМС , 10 января небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели.

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В Алтайском крае днём -2…-7 градусов, местами +2…+7 гр. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, во второй половине дня местами порывы 25-30 м/с, по югу местами 33 м/с и более.

В Барнауле днём -3…-5 градусов. В конце дня небольшой снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

Взято отсюда.

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