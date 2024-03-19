Доцент АлтГУ стал участником Всероссийской конференции по разработке концепции дисциплины «Журналистика» для непрофильных направлений подготовки

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина в рамках проекта «ДНК России» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуализация социально-гуманитарных дисциплин. Журналистика».

Проект «ДНК России» реализуется по поручению президента России и направлен на вовлечение академического сообщества в государственную политику в области просвещения и высшего образования, в частности, в процесс создания нового единого подхода к преподаванию блока гуманитарных дисциплин в высшей школе в соответствии с государственной идеологией.

Державинский университет стал площадкой для широкого обсуждения концепции новой дисциплины по журналистике и выработки единых подходов к содержанию учебно-методического комплекса в рамках актуализированного модуля «Основы российской государственности». В конференции приняли участие ведущие ученые и эксперты в области журналистики и медиа, представители государственной власти и профессионального сообщества. В Тамбов приехали преподаватели и сотрудники более 40 вузов России. Алтайский государственный университет представлял доцент кафедры теории и практики журналистики ИГН, кандидат филологических наук Кирилл Кирилин .

Тон конференции задала декан факультета журналистики МГУ, председатель УМС «Журналистика», доктор филологических наук, профессор Елена Вартанова , выступившая с приветственным словом онлайн. О ресурсах развития российской школы журналистики рассказал доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Сергей Корконосенко . Доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой периодической печати и сетевых изданий УрФУ Владимир Олешко актуализировал роль журналистики в формировании и развитии коммуникативно-культурной памяти россиян. О журналистике и медиаобразовании в России поведал доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики Воронежского госуниверситета Владимир Тулупов .

На основе выработанных на конференции подходов и широкого экспертного обсуждения в Тамбовском государственном университете будет разработана программа и создан учебник по дисциплине «Журналистика» для непрофильных направлений подготовки вузов России.

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Павел Моисеев :

«Сегодня перед вузами стоит задача не только подготовки специалистов высшего звена, но и воспитание истинных граждан, слоя национальной интеллигенции с государственными мировоззренческими ориентирами, государственными ценностными константами. Для Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина почетно стать площадкой реализации проекта «ДНК России» в части актуализации гуманитарных дисциплин высшей школы в соответствии с государственной политикой по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Кафедра теории и практики журналистики

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтай лента новостей ,