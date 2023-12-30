Дожди с мокрым снегом, метели и ветер: Алтайский край 30 декабря штормит

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Последние дни года будут ненастными: синоптики прогнозируют усиление ветра, дождь с мокрым снегом, переходящие в метель и гололед на дорогах

На большей части территории Алтайского края 30 декабря ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, а также метели. На дорогах сохраняются сильная гололедица и снежные заносы. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов.

Юго-западный ветер подует со скоростью 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с, по южным районам – до 25-27 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается -2…-4 градуса, а также небольшой снег, метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный, 9-14 м/с, с порывами до 19 м/с.

31 декабря в Алтайском крае ночью похолодает до -10 градусов, в дневные часы до -5, также пройдет снег, метели. В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют -4…-9, местами до -14 градусов, снег и метели.

Взято отсюда.

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