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Дорожная обстановка усложнится из-за непогоды в Алтайском крае

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Дорожная обстановка усложнится из-за непогоды в Алтайском крае

Водителей и пешеходов просят быть особо внимательными.

Источник фото: Катунь 24

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Алтайском крае к вечеру 29 декабря и 30 декабря (дождь, мокрый снег, местами гололед, метели, усиление ветра до 27 м/с). В связи с этим Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

Водителям следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и торможений. По возможности пользуйтесь общественным транспортом и откажитесь от дальних поездок, особенно в ночное время.

Пешеходы при сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску. Госавтоинспекция напоминает жителям региона о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

Взято отсюда.

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