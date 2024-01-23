Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

В связи с образовавшейся наледью на городских тротуарах из-за частых перепадов температур и выпадения не характерных для зимнего периода осадков в виде дождя и мокрого снега МБУ «Автодорстрой» усилит работу по обработке тротуаров.

Сегодня, 23 января, планируется очистка от снега и наледи проспектов Энергетиков, Красноармейского, Ленина, улиц Молодёжной, Малахова, Солнечная Поляна и других участков улично – дорожной сети. Посыпка тротуаров противогололедными реагентами будет производиться на улицах Шукшина, Папанинцев, Кутузова, Загородной и других участках.

Для этого в дневную смену на улицах города будут работать 73 единицы техники, 121 дорожный рабочий.

Граждан просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении на улице, выбирать соответствующую погоде обувь.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости эл алтай ,