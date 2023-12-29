Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дорожные службы Барнаула готовы к непогоде

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дорожные службы Барнаула готовы к непогоде

В период с 29 декабря по 1 января в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, осадки в виде дождя, снега, метели.

На дорогах краевой столицы возможна сильная гололедица. В связи с этим дорожные службы в постоянном режиме проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и готовы оперативно реагировать на изменения погодных условий.

При этом горожан просят быть внимательными на дорогах, автомобилистов – выбирать скоростной режим в зависимости от метеоусловий. По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает круглосуточно, обратиться можно по телефону: 504-360.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости горного алтая сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix