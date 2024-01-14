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ДТП с «перевертышем» произошло в Рубцовске

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ДТП с «перевертышем» произошло в Рубцовске

Жители Рубцовска заметили в кювете перевернутый автомобиль.

По словам участника сообщества «Инцидент Рубцовск», машина лежала в перевернутом виде на выезде из города за мостом на Змеиногорск. Со слов очевидцев, водитель смог выбраться самостоятельно.

В Гоставтоинспекции Рубцовска уточнили, что авария произошла вечером 13 января. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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