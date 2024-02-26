реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

ДТП в Змеиногорском районе унесло жизни троих человек

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ДТП в Змеиногорском районе унесло жизни троих человек

Еще трое получили травмы.

Источник фото: Инцидент Рубцовск

Утром 26 февраля водитель «Тойота Корона Премио» ехал со стороны Змеиногорска в направлении села Староалейского. Решив пойти на обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойота Камри».

После этого также произошло столкновение с другой иномаркой, ехавшей в попутном направлении с «Тойота Камри». Таким образом, столкнулись 3 автомобиля, передает Госавтоинспекция Алтайского края.

В результате происшествия погибли три человека. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда.

новости алтай края , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

горняк22 телеграм
В России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

В России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

Разработанная в России комплексная система защиты объектов от беспилотных летательных…

Узнать больше
“У нас заморожено не меньше”. Силуанов о возможном изъятии активов РФ

“У нас заморожено не меньше”. Силуанов о возможном изъятии активов РФ

Россия даст симметричный ответ на любые действия с ее активами…

Узнать больше
Герасимов наградил отличившихся военнослужащих в зоне СВО

Герасимов наградил отличившихся военнослужащих в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp