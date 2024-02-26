ДТП в Змеиногорском районе унесло жизни троих человек

Еще трое получили травмы.

Источник фото: Инцидент Рубцовск

Утром 26 февраля водитель «Тойота Корона Премио» ехал со стороны Змеиногорска в направлении села Староалейского. Решив пойти на обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойота Камри».

После этого также произошло столкновение с другой иномаркой, ехавшей в попутном направлении с «Тойота Камри». Таким образом, столкнулись 3 автомобиля, передает Госавтоинспекция Алтайского края.

В результате происшествия погибли три человека. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда.

новости алтай края , горно алтайск свежие новости республики алтай ,