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Два автобуса съехали ночью в кювет из-за сильного ветра в Алтайском крае

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Два автобуса съехали ночью в кювет из-за сильного ветра в Алтайском крае

На помощь к ним пришли сотрудники Госавтоинспекции.

В 00:15 на 80 км автодороги А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» в кювете оказался рейсовый автобус «Белокуриха — Яровое». В машине находились 22 пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний. Их временно разместили на автовокзале в Павловске.

В 3:28 подобная ситуация произошла в Целинном районе. На 92 км автодороги К-05 «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области» в кювет съехал рейсовый автобус «Кемерово — Горно-Алтайск». В момент ДТП в салоне находились 13 человек, их разместили в пункт временного размещения в Целинном.

После завершения работ по возврату автобусов на проезжую часть и проверки их технического состояния, движение по маршрутам было продолжено.

Взято отсюда.

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