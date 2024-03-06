Два культурных памятника и одну пристройку продают в туристическом сердце Барнаула

Altapress.ru составил подборку из трех зданий на ул. Мало-Тобольской. Некоторые помещения свободны – впору открывать гончарную мастерскую и заманивать туристов.

Здание на пр. Ленина, 2.

Под арендный бизнес

Начнем с самого старенького. И самого заполненного. На ул. Мало-Тобольской, 24 или пр. Ленина, 2 продают часть розовенького одноэтажного здания. Ее общая торговая площадь – 455 кв. м.

Помещения в здании арендуют магазин золотых украшений и пекарня. Оставшиеся 200 кв. м, где раньше располагалась парикмахерская, свободны. Часть здания, где находится Хоум Банк, продавцу не принадлежит.

Стены у объекта кирпичные, оштукатуренные.

Здание на пр. Ленина, 2.

Это историко-культурный памятник регионального значения. Здание возвели в 1898 году. Согласно сайту «Архитектурное наследие Барнаула», относится к постройкам Богородице-Одигитриевской церкви.

Кстати, это и соседний сквер – единственное, что от нее осталось. Храм разобрали после 1935 года.

Цена за 455 кв. м – 64 млн рублей или 142 тыс. за кв. м.

Под что угодно

На ул. Мало-Тобольской, 28 продают двухэтажную пристройку к магазину «1000 мелочей» с мансардой. В ней – 573,1 кв. м помещений свободного назначения.

Пристройка на ул. Мало-Тобольской, 28.

Пристройка на ул. Мало-Тобольской, 28.

Пристройка на ул. Мало-Тобольской, 28.

Топят здание от газовой котельной, подключен центральный водопровод. Максимальная мощность электропотребления – 100 кВт.

За все это собственники просят 45 млн рублей или 78,5 тыс. рублей за кв. м.

С устойчивым доходом

И, наконец, самое дорогостоящее предложение – на ул. Мало-Тобольской, 32 и 34. Это комплекс «Лалетин», который внешне выглядит как единое целое.

Здесь продают помещения свободного назначения, площадью 1,7 тыс. кв. м. Площадь участка – 3,2 тыс. кв. м.

Здание на ул. Мало-Тобольской, 34 – бывший торговый дом мещанина, владельца кожевенного завода Дмитрия Лалетина. Согласно сайту «Архитектурное наследие Барнаула», его построили в 1914 году. Это культурно-исторический памятник регионального значения.

Как отмечает продавец, в объекте долгие годы располагаются торговый дом и гостиница. Последняя – не принесла убытков в период пандемии, потому что в ней жил медицинский персонал. Ее часто занимают спортсмены, приезжающие в город на соревнования.

Соседний памятник на ул. Мало-Тобольская, 36 сейчас восстанавливают.

За «Лалетин» сейчас просят 99 млн рублей. Цена немного подросла: в 2021 году здания продавали за 86 млн рублей.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

07.03.2024