Две иномарки и троллейбус столкнулись в Рубцовске

Пострадавших нет.

Источник фото: Инцидент Рубцовск

Утром 2 января на регулируемом перекрëстке Ленина-Дзержинского в Рубцовске столкнулись две машины, после чего одна из них въехала в троллейбус.

По информации пресс-службы МВД Алтайского края, водитель «Ниссан» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Мазда Фамилия». После «Ниссан» допустил еще одно столкновение — с рядом стоящим троллейбусом.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Его оформили как ДТП с материальным ущербом.

Взято отсюда.

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